مد فترة إرسال استمارة وفيديو المقبولين في تقييم مبادرة "كن سفيرا"

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- عن مدّ فترة إرسال الاستمارة والفيديو الخاص بالمقبولين في مرحلة التقييم الأولى لمبادرة "كُن سفيرًا" حتى يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر 2020 في الحادية عشر مساءً.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ مدّ الفترة جاء نظرًا للإقبال الشديد على تقديم المرحلة الثانية من تقييم مبادرة سفراء التنمية المستدامة، وحرص الوزارة على تلقى الاستمارات من أفضل العناصر الشبابية وبأحسن جودة.

وأكّدت السعيد، في بيان صادر اليوم، أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة.

من جهتها، أشارت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنَّ رؤية مصر 2030 تستهدف الشباب بشكل كبير، مؤكّدة أنَّ انتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب تأتي كحاجة ملحة في ظل التطورات التي يعيشها العالم.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة قد أرسلتا رسائل بريد إلكتروني للمقبولين بالمرحلة الأولى من التقييم وحثهم على الاستعداد للمرحلة الثانية من التقييم.

للاطلاع على أسماء المقبولين في مرحلة التقييم الأولى لمبادرة "كُن سفيرًا" اضغط هنا.

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