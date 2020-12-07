هالة السعيد لـ"الوطن": المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع تأديته

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بإقبال المواطنين على المشاركة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات الاحترازية باللجان لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت السعيد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عقب إدلائها بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة، إن المشاركة بالانتخابات واجب وطني هام للغاية، حيث أن المواطن لديه حقوق وواجبات، ويعتبر الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية هو واجب أصيل لكل مواطن.

وأضافت أنه على المواطن المشاركة بحرية لاختيار المرشح الذي يعبر عنه بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تكتمل مؤسسات الدولة النيابة، من أجل مساعدة السلطة التنفيذية والتشريعية لاتخاذ القرارات الهامة للبلاد.

كما ناشدت جميع المواطنين بالمشاركة في انتخابات الإعادة بالمحافظات المعنية، كونه واجب وطني وضروري لكي يصل المجتمع إلى الأفضل لمصر.

وأدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بصوتها قبل قليل، في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة.

ويخوض جولة الإعادة في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة على مقعد واحد للفردي، عمرو السنباطي، مرشح حزب مستقبل وطن، وسمر فرج فودة المرشحة المستقلة. وفي الجولة الأولى حصد المقعدين المخصصين الدائرة مرشح مستقبل وطن محمد مصطفى السلاب والمستقل طارق شكري.