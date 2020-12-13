العدل الأمريكية تطلب معلومات حول نشاط نجل بايدن في أوكرانيا

طلبت وزارة العدل الأمريكية، كجزء من التحقيق في القضايا الضريبية لهانتر، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، معلومات حول علاقاته مع شركة الغاز الأوكرانية Burisma و"20 منظمة أخرى"، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الامريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على التحقيق، أنه من غير الواضح ما إذا كان عمل هانتر بايدن في الشركة الأوكرانية مركزيا في التحقيق، أو ما إذا كانت وزارة العدل تدرس معلومات حول جميع مصادر دخله في السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة الامريكية، إنه كجزء من التحقيق، طلبت وزارة العدل الأمريكية أيضا وثائق حول علاقة أعمال هانتر مع الصين و"المعاملات المالية الأخرى".

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى أن التحقيق الذي بدأ في عام 2018، تتضمن أيضا جرائم غسل أموال محتملة في مرحلة ما.

وفي وقت سابق، قال هانتر بايدن إن سلطات ولاية ديلاوير، فتحت تحقيقا معه على خلفية الضرائب التي دفعها، بينما أعرب جو بايدن، الذي تم انتخابه وفقا للنتائج الأولية رئيسا للولايات المتحدة، عن دعمه لابنه.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن العلاقة التجارية لنجل بايدن مع الصين، تأتي كجزء من التحقيق في نشاطات هانتر المالية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الامريكية، في وقت لاحق، نقلا عن مصادر، أنه "بالإضافة إلى ولاية ديلاوير، تدرس إدارة مكافحة الاحتيال في الأوراق المالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك الشؤون المالية لهانتر بايدن".