الإمارات تطلق حملة "أجمل شتاء في العالم"

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإنفاق السياحي الداخلي في بلاده بلغ 41 مليار درهم، مشيرا إلى "إمكانية مضاعفة هذه الأرقام"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأطلق حاكم دبي حملة "أجمل شتاء في العالم"، وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات، وتستمر لمدة 45 يوما، بمشاركة كل الهيئات السياحية في الدولة، وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وأوضح بن راشد، أن "العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة، ستمتد آثاره خيرا إلى جميع المناطق، وسيعزز سمعة الإمارات العالمية، كوجهة واحدة، متنوعة وغنية".

وأوضح المسؤول الإماراتي: استراتيجية السياحة الداخلية بداية لتوحيد الجهود، وتنسيق الطاقات، واستغلال كل مواردنا السياحية بشكل أكبر، وهذه الحملة ستتبعها حملات ومشروعات لتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصادنا".