حاكم دبي يحتفل بمرور 20 عاما على إنشاء مدينة دبي للإعلام: كان حلما

يحتفل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة دبي بمرور 20 عاما على إنشاء مدينة دبي للإعلام.

وكتب آل مكتوم عبر حسابه على تويتر: "اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام 20 عاما منذ أطلقناها في عام 2000، كان حلما بعيدا في التسعينيات أن نكون عاصمة إعلامية عربية".

وأضاف آل مكتوم: "اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية، و34 ألف إعلامي، وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة، لا شيء مستحيل في الإمارات".

مدينة دبي للإعلام هي منطقة حرة تملكها شركة دبي القابضة، مخصصة للعمل الإعلامي بصوره وأشكاله، هدفها جعل دبي مركز عالمي وإقليمي رائد للإعلام، وفي عام 2019 اختار مجلس وزراء الإعلام العربي، دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، تأكيدا على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي.

واستطاعت مدينة دبي الإعلامية أن تجعل من دبي مركزا مهما للإعلام في الشرق الأوسط، وتضم اليوم مدينة دبي للإعلام أكثر من 4000 شركة تعمل في قطاع الإعلام و33 ألف متخصص في المجال الإعلامي.