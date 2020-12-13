أمن كفر الشيخ يعيد طالبة متغيبة لأسرتها: تركت المنزل لخلافات عائلية

نجح رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ برئاسة العميد أحمد سكران، في إعادة طالبة متغيبة منذ ما يقرب من 8 أيام، وتسليمها إلى ذويها.

وتلقى العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، بلاغا من حداد يقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، يفيد تغيب نجلته الطالبة في مدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، عن المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

جرى إخطار اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، الذي كلف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، لكشف لغز تغيب الطالبة عن منزلها.

كانت تقيم لدى صديقاتها في القاهر

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي، عن أن الطالبة المتغيبة "منة. أ"، بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، كانت تقيم طرف إحدى صديقاتها في القاهرة، بسبب خلافات عائلية جعلتها تترك منزلها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

وكان أهالي دسوق دشنوا هاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالبحث عن الفتاة وإعادتها لذويها.