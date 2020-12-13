تفشي إنفلونزا الطيور في 10 محافظات يابانية

سجلت السلطات الصحية اليابانية، اليوم، تفشيا جديدا لإنفلونزا الطيور في محافظة شيجا، التي تقع في منطقة كينكي على جزيرة هونشو، وعاصمتها مدينة أوتسو، لتكون المحافظة العاشرة التي يتفشى فيها هذا المرض خلال 2020، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، أن وزارة الزراعة والغابات اليابانية عقدت اجتماعا حول انتشار إنفلونزا الطيور، وتعهدت بمساعدة إدارة محافظة شيجا في مكافحة تفشي هذا المرض، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجرى اكتشاف حالات تفشي العدوى في المحافظات اليابانية: كاجاوا، ميازاكي، نارا، فوكوكا، هيوجو، أويتا، هيروشيما، وأكاياما وأوكاياما، فيما جرى إعدام أكثر من 2.5 مليون دجاجة في هذه المناطق.