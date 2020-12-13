مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل بطريق السخنة بالسويس

لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الجلالة بالعين السخنة في السويس، ونقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة نقل للانقلاب بطريق الجلالة بالعين السخنة.

وتسبب الحادث في مصرع كل من، صابر حرباوي عيد مقيم مركز طوخ القليوبية، والسيد صلاح السيد مقيم مركز أجا الدقهلية.

وانتقل إلى مكان الحادث قيادات الشرطة بقسم شرطة عتاقة، ورُفعت آثار الحادث من الطريق.