أعياد الميلاد تنعش الكوافيرات وتحذيرات من منتجات "بير السلم"

استعدت محلات الكوافير وصالونات التجميل، لاستقبال أعياد الميلاد، من خلال شراء كميات كبيرة من أدوات التزيين والتجميل التي يقبل على شرائها الرجال والسيدات.

وقال محمود الدجوي رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، إن هناك انتعاشة مرتقبة في الكوافيرات بمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس"، بداية من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنها من المناسبات التي يحرص السيدات والرجال على الذهاب فيها للكوافير، وتطلق الكوافيرات صيحات جديدة في قص الشعر وألوان الصباغات وأدوات التجميل التي تلائم تلك المناسبة.

العدسات اللاصقة وكريم الأساس الأكثر مبيعا

وأوضح الدجوي، أن أكثر المنتجات بيعا في هذه المناسبة هي العدسات اللاصقة وكريم الأساس والسشوار والمسكرا والروج.

وقال لـ"الوطن"، إن أعياد الميلاد والكريسماس تنعش الطلب على الكوافيرات مقارنة بالأيام الماضية.

تحذيرات من كوافيرات بير السلم

وحذّر رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، من مراكز التجميل أو "كوافيرات بير السلم" وغير المرخّصة، بحيث لا تتجه السيدات إلى شراء المنتجات التي قد يكون لها أثر سلبي على الصحة، وأبرزها العدسات اللاصقة أو منتجات العناية بالبشرة والشعر، في ظل تراجع أسعارها والتي قد تصل إلى النصف.

وطالب الدجوي، بالاتجاه إلى الأماكن المضمونة لشراء المستحضرات التجميلية، خاصة مع انتشار ووجود بعض المراكز والكوافيرات التي تبيع المنتجات المغشوشة وخاصة البروتين، والتي تنتج في مصانع بير السلم، لافتاً إلى أن الكوافيرات تخضع للمحليات التي تعد مسؤولة عن الرقابة على أكثر من مليون كوافير، بجانب آلاف مراكز التجميل.

المنتجات المضروبة تتسبب في تراجع الطلب على الكوافيرات

وقالت وفاء إمام نائب رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة، إن عددا كبيرا من الكوافيرات العشوائية التي تستخدم منتجات "بير السلم"، أسهمت في تراجع الإقبال على الكوافيرات.

ولفتت إلى أن الغرفة، تحرص دائمًا على الاستعداد لاستقبال الأعياد والمناسبات للقضاء على حدة الركود، كما أنهم يقومن بتدريب بعض الفتيات لاستقبال المناسبات والأعياد.