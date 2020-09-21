"أطباء السويس": "كوافيرات" ينتحلون صفة أطباء أمراض جلدية

أكد الدكتور تامر البوهي، نقيب الأطباء بمحافظة السويس، أنه جرى مؤخراً اكتشاف عدد من أصحاب محلات تصفيف الشعر "كوافير"، يقومون بانتحال صفة أطباء أمراض جلدية، الأمر الذي تسبب في حدوث مشاكل صحية لعدد من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه المحلات.

وأكد "البوهي" أن نقابة الأطباء تلقت عدة بلاغات من أطباء أمراض جلدية، في مناطق مختلفة بمدينة السويس وغيرها، بقيام عدد من أصحاب محلات كوافيرات ومراكز تجميل، بوصف أدوية لبعض السيدات خاصة بالأمراض الجلدية، مما تسبب في إصابتهن بأمراض مختلفة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ الجهات المعنية بهذه الحالات، وأضاف أن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين.

ولفت نقيب أطباء السويس إلى أنه تم اكتشاف عدد كبير ممن ينتحلون صفة "طبيب"، خلال الفترة الماضية بالسويس، يقومون بصرف أدوية لأعداد من المرضى أو المصابين بأعراض معينة، مما يشكل "جريمة كاملة" تهدد الصحة العامة للمواطنين.

وكانت نقابة أطباء السويس قد حذرت، في بيان لها مؤخراً، من قيام بعض الأشخاص، بتشخيص وتقديم العلاج للمرضى، رغم عدم حصولهم على ترخيص بمزاولة مهنة الطب، وأضافت أن عدداً منهم يقوم بنشر إعلانات أو مقالات ترويجية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة القانون، فضلاً عن قيام بعضهم بارتكاب جرائم التحرش وهتك العرض والنصب وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

وتوعدت النقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة السويس ومديرية الأمن، وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.