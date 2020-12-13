"الصحفيين" تتدخل لتسوية مشاكل شطب وإيقاف أعضائها بنادي الزمالك

أعلنت نقابة الصحفيين أنه تم الاتفاق مع المستشار القانوني لنادي الزمالك، على التسوية النهائية لمشاكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تتضمن الشطب أو الإيقاف أن لم يسددوا الاشتراكات.

وقالت النقابة في بيان عنها، منذ قليل، موجه للزملاء الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، إنه قد تم الاتفاق مع فوزي العريان المستشار القانوني لنادي الزمالك على التسوية النهائية لمشاكل الزملاء الذين تم شطب عضويتهم أو إيقافها أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأي سبب خلال السنوات الماضية.

وتابع البيان الذي كان ممهورا بتوقيع ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة، قائلا "نرجو من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة وتسليم إسلام محمد مدير مكتب النقيب المستندات والمعلومات التالية":

"صورة من كارنية النقابة - صورة من كارنية العضوية بالنادي - تسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية)".

وذلك حتى يتسنى للنقابة إنهاء مشاكل الزملاء بشكل جماعي.

وكان رئيس الزمالك المعزول قد اتخذ عدة قرارات بوقف وإلغاء عضوية عدد من الصحفيين في بعض الصحف، ومنعهم من تسديد اشتراكاتهم السنوية شهر يوليو الماضي، كما قرر في أكثر من مناسبة منع دخول الصحفيين أعضاء نادي الزمالك لمقر ناديهم، سواء قرار عام يشمل كل الصحفيين، أو قرار يخص مؤسسة صحفية بعينها تناولته أو تناولت النادي بالنقد الرياضي في موضوعاتها.