409 نواب خارج برلمان 2020.. أبرزهم رئيس الزمالك المعزول وأحمد الطنطاوي

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب، مصير أعضائه في 2015، وعددهم 586 نائبا حاليا، وذلك بخروج 409 أعضاء من برلمان 2020 "أي ما يعادل 70%"، بعد خسارة 200 بالمارثون، وعدم خوض 209 أعضاء للانتخابات من الأساس، ليحتفظ في المقابل 176 نائبا بمقاعدهم النيابية بفوزهم في السباق، بينما تأجل مصير نائب وحيد بدائرة "دير مواس" بالمنيا لحين إجراء الانتخابات بها مستقبلا.

"الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الجولة الأخيرة الإثنين

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد غد الإثنين، لإعلان نتيجة الجولة الأخيرة بانتخابات مجلس النواب، الخاصة بإعادة المرحلة الثانية للسباق، والتي تضم 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وضمت المرحلة الأولى للانتخابات 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

رئيس الزمالك المعزول وأحمد طنطاوي أبرز النواب الخاسرين

وحول تفاصيل خروج الـ409 نواب من البرلمان الجديد، فكان على رأسهم خسارة 200 نائب بالمارثون الانتخابي، موزعين كالآتي: 101 نائب خسروا بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب أشهرهم النواب: "هيثم الحريري- عبدالرحيم علي- محمد فؤاد- علاء والي"، بينما وصل نصيب المرحلة الثانية من خسارة النواب لـ99 عضوا كان أشهرهم "رئيس نادي الزمالك المعزول- أحمد طنطاوي- أكمل قرطام – محمد عبدالغني".

3 نواب مقبوض عليهم في قضايا تدليس ورشوة حرموا من خوض الانتخابات

بينما لم يخض 209 نواب السباق الانتخابي من الأساس كان أبرزهم النائب سيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، والنائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، والنائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، كما ضمت القائمة 21 نائبا جاءوا بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية في 2015 أبرزهم كان "أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والنائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة"، ويتبقى لمن لم يخوضوا الانتخابات فرصة أخيرة للانضمام لبرلمان 2020 في حالة اختيار أحدهم في تعينات رئيس الجمهورية والتي لن تتجاوز نسبة الـ5% من عدد أعضاء مجلس النواب، أي نحو 28 عضوا، بينما انتهت فرص الخاسرين، لعدم جواز المرشح الخاسر بالانتخابات من ضمن تعيينات البرلمان.

176 عضوا يحتفظون بمقاعدهم أبرزهم رئيس النواب

وعلى مستوى النواب الـ176 الذين احتفظوا بمقاعدهم البرلمانية، فتوزيعهم كالآتي 40 نائبا فازوا بالمرحلة الأولى كان أبرزهم النواب: "محمد أبو العينين – محمد الحسيني- محمود الصعيدي"، و38 نائبا بالمرحلة الثانية كان أبرزهم: "ضياء الدين داوود – محمد السلاب - طلعت السويدي"، و98 نائبا فازوا بالقائمة الوطنية من أجل مصر كان أبرزهم "الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان".

نائب الجن والعفاريت يؤجل مصير دائرة "دير مواس"

ولم يتبق سوى مصير نائب واحد لم يحسم بعد وهو النائب حسانين أبوالمكارم، والذي ينافس على مقعد دير مواس بالمنيا، وذلك بعد أن قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، تأجيل الانتخابات على مقعدها بسبب قبول الطعن المقدم من علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق والمعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت".

نواب فقدوا عضويتهم نتيجة الوفاة وإسقاط العضوية والاستقالة

أما باقي أعضاء مجلس نواب 2015، وعددهم 24 فانتهت عضويتهم بقوة القانون أما نتيجة الوفاة أو إسقاط العضوية أو الاستقالة أو التعيين بمجلس الشيوخ موزعين كالآتي:-

17 نائبا فقدوا عضويتهم نتيجة الوفاة وهم: اللواء سامح سيف اليزل - سعيد العبودي- منى منير- محمد تمراز - علي الكيال - أميرة رفعت - محمد الخولي - سيد فراج - هرقل وفقي - رفعت داغر - حسام الرفاعي - محمود الخشن- أحمد عبدالتواب - محمد بدوي - أحمد شرموخ - السيد حسن موسى - فوزي فتي".

- 2 نواب فقدوا العضوية نتيجة الاستقالة وهم: المستشار سري صيام - والنائبة رشا إسماعيل.

- 2 نواب فقدوا العضوية نتيجة إسقاطها وهم: توفيق عكاشة - محمد أنور السادات.

-3 نواب تم تعينهم بمجلس الشيوخ "بهاء أبو شقة - سيد عبدالعال - رمضان سرحان".