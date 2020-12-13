بولتون يستبعد ترشح الرئيس الأمريكي لانتخابات 2024 بعد تلميحات ترامب

استبعد جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن يقدم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على المغامرة والترشح للانتخابات القادمة سنة 2024.

وقال بولتون في حوار بثته قناة "سي إن إن" أمس: "لا أعتقد أن ترامب سيترشح مرة أخرى للانتخابات"، مضيفا أن دونالد ترامب ينتهك المبدأ الأساسي للمحافظين، وهو أن المشاركة في الحياة السياسية تمليها مبادئ أنشطتها، وليس إملاء من قبل الأفراد، وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية، وأضاف انه يبدو أن دونالد ترامب يتخيل نفسه مثل جروفر كليفلاند التالي "الرئيس رقم 22 ورقم 24 للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يفكر في خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمؤيديه إلى أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024 إذا فشل في البقاء في هذا المنصب بعد نتائج انتخابات 2020، كما نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن ترامب قوله في كلمة أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: "لقد كانت أربع سنوات رائعة، نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى. إذا لم يحدث ذلك، سأراكم بعد أربع سنوات".

كذلك تحدث عدد آخر من وسائل الإعلام في وقت سابق، عن نية ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2024، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد يعلن ترشحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز خصمه جو بايدن في عام 2020.

وقالت صحيفة "ديلي بيست"، إن ترامب عبر عن فكرة حدوث حدث يتعلق بالترشيح خلال أسبوع تنصيب جو بايدن رئيسا، أو في نفس اليوم.