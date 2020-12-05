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محمود مسلم

محكمة فى ولاية جورجيا ترفض الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية

كتب:

وكالات
11:35 م | السبت 05 ديسمبر 2020
ترامب

ترامب

رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، السبت، محاولة من محام ينتمي للمحافظين لحجب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وأقرت المحكمة أيضا الإبقاء على إجراءات ستسهل على الناخبين في الولاية الإدلاء بأصواتهم غيابيا في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الشهر المقبل وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وستحدد انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا يوم الخامس من يناير أي الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي، سيسيطر على المجلس في دورته الجديدة.

ويشكل الحكم انتكاسة أخرى لأنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في مسعاهم لتغيير نتيجة الانتخابات التي فاز بها بايدن.

ومنيت حملة ترامب وأنصاره بهزائم قضائية في ولايات أريزونا وميشيغن ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

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