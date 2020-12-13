الريف المصري الجديد يعلن عن تيسيرات لمنتفعي المليون ونصف فدان

قرر اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد، أن يتم سداد الأقساط المستحقة على كل عملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد اعتبارا من نهاية كل سنة من سنوات استحقاق السداد للأقساط.

وكشف تقرير للشركة التي تتولى تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان أن ذلك يأتي استكمالا لحزمة التيسيرات والإجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا شركة تنمية الريف المصري الجديد وشملت إلغاء الفوائد 5% على فترة السماح وبأثر رجعي مع مد فترة السماح سنة إضافية دون فوائد لكل شرائح المنتفعين، تبدأ بعد انتهاء فترة السماح المقررة سابقا عند التعاقد.

كما تقرر مد فترة الأقساط المقررة سابقا عند التعاقد سنة إضافية مع احتساب الفائدة 5% متناقصة، تسري على فترة الأقساط فقط، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمختصين للمعاينة على الطبيعة لكل أراضي المنتفعين لتقييم موقف وبيانات كل قطعة أرض، كما تقرر قبول كل السجلات التجارية للشركات عملاء شركة تنمية الريف المصري الجديد والمدون بها أن مدة الشركة 15 عاما من تاريخ التأسيس كحد أدنى.

وقال اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس الشركة، إن تطبيق هذه التيسيرات يأتي في إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء، للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد، بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وتتطلب التيسيرات تقديم عدد من المستندات تشمل 2 مستخرج حديث من السجل التجاري لعملاء الشركة "لم يمضِ عليه 3 أشهر" ومحدد به مدة الشركة لا تقل عن 20 سنة من تاريخ التأسيس، وتقديم نسخة للبنك المصري الخليجي ونسخة لشركة تنمية الريف المصري الجديد عند توقيع ملحق العقد، كذلك تقديم دفتر الشيكات الخاص بعملاء الشركة، ونموذج طلب الاستفادة من التيسيرات، وطلب إيداع الشيكات، بالإضافة إلى إقرار التوقيع على الشيكات.