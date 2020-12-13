بدء التحقيق مع وزير نقل الإخوان بتهمة دعم أنشطة الجماعة

قالت مصادر مطلعة، إن النيابة بدأت التحقيق مع وزير النقل إبان فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة دعم أنشطة الجماعة الإرهابية المشبوهة والتواصل مع قياداتها بالخارج.

وكانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على وزير النقل في منزله بالقاهرة الجديدة، وهو أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، ووزير النقل السابق في حكومة هشام قنديل، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن المتهم يخضع للتحقيق حاليا عقب القبض عليه من منزله في أحد التجمعات السكنية الجديدة بالقاهرة الجديدة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأوضحت المصادر أن المتهم يخضع للتحقيق حاليا فيما نسبته إليه التحريات، حول علاقاته بقيادات الجماعة الهاربة واتصاله بهم ودعم أنشطة مشبوهة.

وخلال الأيام الماضية، ألقت أجهزة الأمن القبض على خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، في حكومة هشام قنديل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.