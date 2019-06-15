تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 15 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

استكمال محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة،في القضية المعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

نظر طعن إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية

تستكمل محكمة النقض نظر الطعن على إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً على افتتاح "قناة السويس" بمركز طلعت حرب الثقافي

تحتفل وزارة الثقافة، من خلال صالون "ذاكرة الوطن" بمرور مائة وخمسين عاماً على إفتتاح "قناة السويس"، بمركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، التابع لصندوق التنمية الثقافية.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني مع مؤسسة اليابان بالقاهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف الفيولينة الياباني "ريو جوتو" تحت عنوان صور في المعرض، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عروض أفلام مسابقة "vsfilm" للأفلام القصيرة جدًا بمركز الهناجر للفنون

يستضيف مركز الهناجر للفنون بدار الاوبرا المصرية، عروض أفلام مسابقة vsfilm للأفلام القصيرة جدًا .

مباريات كوبا أمريكا 2019

يلتقي منتخبا البرازيل وبوليفيا، في الثانية والنصف ظهرا، فيما يلتقي منتخبا فنزويلا ووبيرو، في التاسعة مساء، في إطار مباريات كوبا أمريكا 2019.

انطلاق مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019

يلتقي منتخبا غانا وجنوب افريقيا،في الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا كوت ديفوار واوغندا، وكينيا والكونغو الديمقراطية، في السادسة مساء، في إطار مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019.