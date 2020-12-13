القراءة الافتراضية سبب ارتفاع فاتورة المياه عن المعدل الطبيعي

اعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي إنه في حال تعذر قراءة العداد يؤدي إلى وضع قراءة "افتراضية" للمستهلك، ما يؤدي إلى وضع كمية استهلاك تقديرية أكبر من الفعلية وبالتالي تصبح قيمة الفاتورة أعلى من المعدل الطبيعي، لافتة إلى أن وضع كمية استهلاك تقديرية اقل من الفعلية يؤدي إلى تراكم القراءات وظهورها بصورة عالية جدا عند قراءتها فعليا بعد ذلك.

وطالبت الشركة تسهيل مأمورية قارئ العدادات علي إتمام مهمته عن طريق:

- فتح المكان الذي به العدادات في حالة إغلاقه.

- تنظيف المكان الذي به العدادات بصورة دورية وتنظيف العدادات لسهولة قراءتها بصورة سليمة.

- توفير الوسائل التي تساعد القارئ علي إتمام مهمته كوضع كرسي أو سلم في حالة الأماكن المرتفعة أو إتاحة الطريق للقارئ .

- الإبلاغ عن أي عداد تالف أو مكسور أو مردوم .

- التقدم بطلب "أمر قفل" في حالة الأماكن الغير مستخدمة .

-عدم استخدام أي وصلات غير قانونية بدون علم الشركة .

-الإسراع بطلب تركيب عداد في حالة عدم وجود عداد .

-الإسراع بإصلاح أي سيفون أو وصلة تالفة داخل شقتك للمحافظة علي المياه وعلي فاتورتك .

وكانت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي أعلنت الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن لتركيب عداد مياة بدل فاقد أو تالف على مستوى جميع الشركات بالمحافظات.

المستندات المطلوبة

يتقدم المنتفع أو العميل بطلب تركيب عداد جديد مرفقًا به:

- بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

- يترك العميل التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

الإجراءات المطلوبة

- يتقدم العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة.

- يتوجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.

- إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدا.

- بعد ذلك يتم إصدار أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.

- يتم صرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.

- يتوجه الفنيون لتنفيذ المقايسة الختامية.

- تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة.