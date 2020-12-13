وزير الداخلية يعتمد نتيجة كلية الشرطة 2020 خلال ساعات

قال مصدر أمنى إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سوف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020، من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وطلاب الحقوق خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر، أن إعلان النتيجة سيتم عبر إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع بداية من شهر يوليو الماضي.

وفتح باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة في شهر يوليو الماضي، وتقدم أكثر من 50 ألف طالب لخوض الاختبارات، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وشدد وزير الداخلية على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.