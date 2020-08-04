بعد نتيجة الثانوية العامة.. موعد التقديم وشروط الالتحاق بكلية الشرطة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبحث كثيرون عن شروط وكيفية التقديم للكليات المختلفة، وعلى رأسها التقديم لكلية الشرطة، التي تضع بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها في الطلاب.

وسيفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو الأزهرية، وكذلك الطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير مواعيد التقديم لكليات الشرطة، والشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين.

موعد التقديم لكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

تستقبل أكاديمية الشرطة الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها للعام الحالي 2020، خلال الفترة من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني للإكاديمية، ليستمر بهذا باب التقديم لمدة 11 يومًا.

شروط وإجراءات الالتحاق بكلية الشرطة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقاً لما يلي:

- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170سم.

- توافر شرط القوام محسوباً كما يلي (أقصى وزن = طول الطالب – 90 كيلو جرام).

- ألا يزيد عمره في أول أكتوبر 2020 عن 22 سنة ميلادية.

- استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية للخدمة في هيئة الشرطة.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

إرشادات يجب اتباعها عند التقدم لاختبارات كلية الشرطة

لن يسمح بدخول الطالب من البوابة الى مقار لجان قبول الطلبات فى الحالات التالية:-

- عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- من لم يحضر المطهرات اليدوية الشخصية.

- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول، أو الآلات الحادة، والمواد القابلة للاشتعال، وكاميرات التصوير، والحواسب الآلية "لاب توب"، والحقائب بكافة أنواعها.

- يجب على الطالب حين حضوره لأداء اختبار القدرات، إحضار صورة ضوئية من صفحة الاختبارات الخاصة به تفيد بموعد الاختبار التالي للسماح له بالدخول من البوابة.