رانيا فريد شوقي تهنئ مجدي كامل بعيد ميلاده: صديقي الطيب أوي

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان مجدي كامل، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم الأحد، 13 ديسمبر.

ونشرت رانيا، صورة لـ كامل، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الفنان الجميل الجدع مجدي كامل.. كل سنة وانت طيب يا صديقي الطيب أوي.. وعقبال مليون سنة يا رب".

ووسبق ووجهت الفنانة مها أحمد، رسالة لزوجها الفنان مجدي كامل، في عيد ميلاده، معبرة من خلالها عن حبها له واعتزازها بكل ما قدمه ويقدمه لأسرته، وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مصحوبة بنشر صورتهما في حفل زفافهما.

وكتبت مها، تعليقًا على الصورة: "كل سنة وانت طيب يا غالي، يا أخويا وصاحبي وصديقي وحبيبي".

وتابعت: "كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب، كل سنة وانت قدوة لكل محبينك، كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادي فخورين بيك، كل سنة وانت في حياتنا وفي حياة جمهورك نجم النجوم، ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

وشارك الفنان مجدي كامل، في عدد من الأعمال السينمائية منها "حرب أطاليا، ظرف طارق، غرفة 707، مهمة صعبة، التجربة الدنماركية، الحياة منتهى اللذة، عن العشق والهوى، بوحة، ابن القنصل، أبو العريف، حبك نار، جواز بقرار جمهوري".