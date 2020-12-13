151.8 مليار دولار إجمالي إيرادات صناعة البريد بالصين في 11 شهرا

حافظت صناعة البريد بالصين، على نمو قوي خلال العام الجاري، مع ارتفاع حجم كل من الإيرادات والأعمال، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للبريد أمس السبت.

وارتفعت عائدات صناعة البريد إلى 992.85 مليار يوان (حوالي 151.8 مليار دولار أمريكي) خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الجاري، بزيادة 14.4% مقارنة مع العام الماضي.

وفي شهر نوفمبر وحده، بلغت إيرادات صناعة البريد 113.23 مليار يوان، بارتفاع 15.9% على أساس سنوي.

وشهدت صناعة البريد الصينية، نموا سريعا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تواصل أنشطة التجارة الإلكترونية تغذية نمو القطاع.

كما أظهرت البيانات أن شركات التوصيل السريع تعاطت مع 74.1 مليار طرد بين يناير ونوفمبر، بارتفاع بواقع 30.5% على أساس سنوي. كما ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 786.92 مليار يوان.

وتشهد خدمة التوصيل السريع نموا قويا من حيث حجم الأعمال منذ فبراير الماضي، مع تعافي القطاع من تأثير وباء كوفيد-19.

وفي الشهر الماضي، احتلت شانجهاي وقوانجتشو وشنتشن المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم أعمال التوصيل السريع للطرود.