رئيس هيئة البريد يعلن سلبية مسحة كورونا: دور برد خفيف

كشف الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، عن سلبية المسحة التى أُجريت له، بعد إصابته بأعراض برد خفيفة.

وكتب "فاروق" على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "أشكركم جمعياً زملائي الأحباء، شوية برد خفيف وعملت مسحة، والحمد لله طلعت الآن سلبية، مشاعركم ودعواتكم طوق في رقبتي وأسعدتني كثيراً، خالص الشكر لكم جميعاً، ويارب نطمئن على كل زملائنا المصابين ونستمر في الدعاء لهم".

ودعا "فاروق" عبر صفحته على "فيس بوك" جميع العالمين بالهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، قائلًا: "أدعوكم جميعاً لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة هذا الوباء اللعين".

ويعمل في الهيئة القومية لبريد نحو 45 ألف موظف تقريبًا، يقومون على خدمة ما لا يقل عن 25 مليون مواطن شهريًا، في أكثر من 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

إجراءات احترازية فى الهيئة لمواجهة الوباء

واتخذت الهيئة القومية للبريد عدد من الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، منها تخصيص خط لخدمة العملاء للخط الساخن (142) بالشركة المصرية للاتصالات، والذى تم تجهيزه في سنترال رمسيس بقوة عمل 100 مقدم خدمة، وذلك من الرد على استفسارات المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، واتخاذ مسافات امنة بين المواطنين الحاصلين على الخدمات.

خطة تطوير الهيئة

وتتبنى وزارة الاتصالات، خطة لتطوير الهيئة القومية للبريد، لتصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل ما تتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار، حيث أصبحت مكاتب البريد منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.