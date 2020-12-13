%64 ارتفاعا في عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا خلال نوفمبر

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها شركة المجموعة الصينية المحدودة لسكك الحديد، تسجيل 1238 قطار شحن بين الصين وأوروبا، في شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع بنسبة 64% في عدد القطارات على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن قطارات الشحن لعبت دوراً حيوياً في المساعدة على استقرار سلسلة التوريد اللوجستية الدولية، حيث نقلت 115 ألف حاوية معيارية تعادل 20 قدماً الشهر الماضي، بزيادة 73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء تزايد الطلب على قطارات الشحن وسط تعافي الاقتصاد الصيني والقيود المفروضة على حركة النقل الجوي والبحري الدولي خلال جائحة كوفيد-19.

وتعهدت الشركة باتخاذ مزيد من التدابير لتلبية الزيادة في الاحتياجات اللوجستية الدولية خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.