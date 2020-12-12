توسع قطاع التوصيل السريع في الصين خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية، أن قطاع التوصيل السريع في الصين شهد توسعًا سريعًا في نوفمبر.

وقالت المصلحة الوطنية للبريد، إن مؤشر تنمية التوصيل السريع في الصين بلغ 312.5 في الشهر الماضي، بزيادة 35.8 بالمائة على أساس سنوي.

وقدرت المصلحة أن حجم أعمال القطاع بلغ 9.8 مليار طرد في نوفمبر، بزيادة 37.6 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي رفع إجمالي عدد الطرود التي تم تداولها خلال أول 11 شهرا إلى 74.2 مليار طرد.

وارتفعت المؤشرات الفرعية لنطاق التنمية وجودة الخدمة واتجاه التنمية بنسبة 33.5 في المائة و53.2 في المائة و58 في المائة على التوالى مقارنة مع العام السابق، وفقًا للمصلحة.

ويتم تجميع مؤشر التنمية على أساس البيانات من خدمات التوصيل لشركات الخدمات اللوجستية الكبرى، ويعكس مؤشر التنمية الأنشطة التجارية والاتجاهات العامة في قطاع البريد السريع في البلاد.

ذكرت المصلحة الوطنية للبريد أن قطاع البريد السريع في الصين تعامل مع أكثر من 70 مليار طرد حتى 16 نوفمبر هذا العام. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت الطرود التي تم التعامل معها من قبل صناعة التوصيل السريع نموًا شهريًا متوسطًا يبلغ حوالي 10 مليارات. ومن المتوقع أن يتعامل القطاع مع أكثر من 80 مليار طرد في العام الجاري، بحسب المصلحة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وصل حجم الأعمال في قطاع البريد بالبلاد إلى 1.63 تريليون يوان (حوالي 247.77 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 28.4 بالمائة على أساس سنوي، بينما تعامل قطاع البريد السريع مع 64.38 مليار طرد، بزيادة 29.6 بالمائة".