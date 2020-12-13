توقعات بنمو سوق ألعاب الموبايل عالميا إلى 180 مليار دولار

توقع تقرير حديث صادر عن Newzoo، أن يكون هناك نموا في حصة السوق من ألعاب الهاتف المحمول، حيث ستمثل 59% من سوق الألعاب بالكامل، مع وصول حجم المجال إلى 180 مليار دولار أو + 11% من القيمة الحالية.

وقال التقرير، إن هناك تركيز كبير من قبل المستثمرين، ويولون اهتمامًا متزايدًا لأسهم مطوري الألعاب وتلك الخاصة بمصنعي وحدات التحكم وأجهزة الألعاب ومعالجات الرسوم وغيرها من المنتجات المهمة للاعبين.

وبحسب التقرير، فإن أحد أقدم اللاعبين في المجال، Nintendo اليابانية، كمثال، تجاوز نمو أسهم الشركة 25% منذ بداية العام. علاوة على ذلك، تتمتع Nintendo بإمكانيات هائلة لزيادة مبيعات وحدات التحكم Switch في الصين، بمساعدة نشطة من Tencent - شركة استثمار صينية قابضة.

وتابع: " في الأيام الأولى من شهر نوفمبر، كشف كبار مديري Nintendo عن خطتها لبيع 24 مليون وحدة تحكم في الألعاب خلال هذه السنة المالية (بحلول مارس 2021) وزيادة إيراداتها التشغيلية بنسبة 50% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، في الوقت نفسه، لم تضيع Microsoft وSony الوقت أيضًا. في عام 2020، أطلقت كلتا الشركتين وحدات التحكم الجديدة - Xbox Series وXbox Series S وPlayStation 5.

وتتمتع شركات الألعاب بميزة كبيرة على الشركات الأخرى بسبب شهرتها. Nintendo و PlayStation و Xbox هي علامات تجارية مألوفة لعدة أجيال من البشر. لا تتمتع Tesla، على سبيل المثال، بمثل هذه السمعة.

ونظرًا لإدراكها التام للتغييرات الحالية، أطلقت Apple خدمة ألعاب Arcade خلال عام 2019. لسوء الحظ، لم يحقق هذا المشروع نتائج هائلة على الرغم من أصالته ونهجه الجديد.