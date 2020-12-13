يخدم مدن غرب مصر.. افتتاح ثاني سوق حضاري بمطروح في مدينة براني

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سوق مدينة سيدى براني "أم القرى" الحضاري الجديد وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى والذى يحمل رقم 105 لانتصارات معركة وادى ماجد عام 1915، وذلك بحضور العميد ياسر عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى براني والنائب مهدى العمدة والنائب جمال الشورى ولفيف من مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالى برانى.

وقال ،اليوم، الأحد على هامش الافتتاح المهندس محمد الباهي الأمين وكيل وزراة الإسكان بمطروح إن سوق براني الحضارى يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع وبتكلفة 19 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ونفذت جميع الإنشاءات به، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح ويضم80 محل بمساحة 20 م2 للمحل و48 باكية بمساحة 10م2 للباكية، بالاضافة الى 2 رصيف شحن و٤ بوابات دخول رئيسية، ويخدم مدن غرب مصر "السلوم وبرانى والنجيلة لتقديم جميع المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والبقوليات وغيرها للمواطنين.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالى مركز ومدينة سيدى برانى على إفتتاح السوق الحضارى الجديد والذى يعد ثانى سوق حضارى يتم إنشاؤه وافتتاحه بعد سوق الضبعة الحضارى الذى تم افتتاحه منذ عدة أشهر.

وقال المحافظ إن سوق برانى الحضاري يعمل على توفير مزيد من فرص العمل لأبناء براني مع الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع الإشغالات والعشوائيات، مع العمل على نقل الباكيات خارج سور السوق الجديد لتوسعة وتيسير حركة السيارات داخل السوق وتجميع جميع الباعة الجائلين بها.

وأكد المحافظ لرئيس مدينة براني على تشكيل مجلس إدارة للسوق تحت إشراف ورئاسة مجلس المدينة و 2 من الشباب والعمد ومشايخ القبائل والتجار، للحفاظ على السوق ووضع الضوابط ليعود بالنفع على المواطنين، مع الحفاظ عليه وعدم السماح بأى تجاوزات أو عشوائية داخل السوق.