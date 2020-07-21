10 معلومات حول مستشفى برانى المركزي الجديد

شارفت عمليات التشطيبات في مستشفى برانى المركزي على الإنتهاء، بعد 5 سنوات من عمليات الإحلال والتجديد.

وتقيم وزارة الصحة والسكان مبنى جديد لمستشفى برانى بعد إزالة المبنى القديم لتهالكه وعدم صلاحيته، وأنهت الوزارة 80% من المبنى الجديد، وتسابق الزمن فى أعمال التشطيب، تمهيدا لفرشه بالأسرة والأجهزة الطبية لافتتاحه قريبا، طبقا لتصريحات محافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وتنشر "الوطن"، 10 معلومات حول المبنى الجديد لمستشفى برانى المركزى.

- به قسم الاستقبال.

- 10 عيادات خارجية.

- وحدة غسيل كلوى.

- 14 سرير حضانة أطفال مبتسرين.

- قسم عمليات.

- قسم أسنان.

- قسم الأشعة.

- قسم النساء والولادة.

- 3 غرف عناية مركزة مع العمل على الزيادة الإستيعابية لأسِرة المستشفى.

- يخدم سكان مركز ومدينة برانى والقرى التابعها لها من مدينة النجيلة شرقا وحتى قرية أبوزريبة غربا.