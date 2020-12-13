الأمل الأخير لـ"أمل".. النيابة تستأنف على حكم براءة المتهم باغتصابها

قال سيد عبدالمنعم المحامي، إن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة الصادر لصالح الطالب المتهم باغتصاب زميلته بالثانوية العامة "أمل. ع"، ما نتج عنه طفلة، وحددت جلسة يوم 25 يناير 2021، للنظر في طلب الاستئناف.

وكان النائب العام، أمر بفتح تحقيق في استغاثة "أمل. ع" في شهر يوليو الماضي، وأمر بالقبض على الطالب المتهم باغتصابها، وإجراء تحاليل البصمة الوراثية للطالب والطالبة والبيت، وجاءت تحاليل "DNA" متوافقة لهم جميعا، إلا أن الطالب بعد إحالته للمحاكمة، أكد في أقواله أن العلاقة بينهما كانت برضاها، وبعلم والدتها، ما جعل المحكمة تقضي ببراءته في قضية الاغتصاب.

وقالت "أمل. ع"، إن بصدور حكم البراءة في قضيتي، يستحيل أنسب طفلتي لأبيها، لأن قواعد الشريعة الإسلامية، والقانون المصري يمنع إثبات ابن الزنا، ويأخذ بقاعدة "الولد للفراش"، لهذا فإن قضية النسب الأولى التي رفعتها ضد المتهم، رفضتها المحكمة.

وأضافت أمل في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأمل الوحيد لي ولابنتي، أن يصدر حكم المحكمة بإدانة المتهم بالاغتصاب، لكن حاليا وبصدور حكم بالبراءة له، يستحيل أتمكن من اثبات ابنتي، والوحيد الذي له الحق أن يستأنف الحكم هو النائب العام.

وناشدت النائب العام قائلة: "دلوقتي زي ما حضرتك وقفت معايا في الأول، وكملت معايا أن أعمل التحليل الـDNA والنتيجة أثبتت فعلا أنها ابنته، فإذا لم تستأنف النيابة الحكم الصادر ببراءته خلال 30 يوما من صدور الحكم، يصبح نهائيا، وحق ابنتي ضاع للأبد، ولن يتم اثباتها لأبيها.

وتبكي أمل: "أنا أمر الآن بأصعب مرحلة في حياتي، حياة أو موت، إما البنت تثبت لأبيها، أو لا تثبت نهائي، وبعد أن كان المتهم ينفي أي علاقة بيننا، وأنكر تماما ابنته، بعد القبض عليه وإجراء تحليل له، عاد ليقول إن بيننا علاقة، وما حدث كان برضايا، وهذا لم يحدث أبدا.

وأكدت، أنا لا أبحث عن أي مكسب مادي لي أو للطفلة، أنا أبحث عن الحفاظ علي النسب، الذي طالبنا به الشرع بالحفاظ على الأنساب.

وتدخلت "أم أمل" وهي في حالة بكاء شديد، في الوقت الذي وقعت فيه تلك الكارثة كنت أجهز لابنتي لزواجها بعد خطبتها من آخر، وكنت أعزم الأهل والجيران لفرحها، وإزاي يقول أن ما تم كان بعلمي " هو أنا إيه" وإزاي أم تجيب شاب يعمل علاقة غير شرعية من إبنتها، وهي تجهزها للزواج من أخر، هذا تفكير لا يرد علي شيطان أبدا".

وذكرت: " إن شاء الله حق البنت مش هايروح، و لو عنده ضمير لا يدعي علي ابنتي بهذه الطريقة بالكذب".