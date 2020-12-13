"هيرميس" تعلن إتمام إصدار الشريحة الثانية من سندات قصيرة الأجل بـ500 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام عملية إصدار سندات قصيرة الأجل، وتأتي الصفقة كجزء من أول إصدار من نوعه في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وذلك بقيمة 500 مليون جنيه كشريحة ثانية من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.

وفي هذا السياق صرح مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الطرح يأتي استمرارًا لوتيرة النمو المتسارع لصفقات ترتيب وإصدار الدين (DCM) بالقطاع، حيث تعد تلك الصفقة هي التاسعة التي ينفذها القطاع منذ بداية العام، مشيدًا بدور فريق العمل في النجاح في تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة في هذا المجال ومنها ترتيب الدين وإصدار الصكوك والسندات والتوريق لمختلف القطاعات في مصر.

وأوضح جاد أن الإصدار شهد إقبالاً واسعاً حيث تم تغطيته بمعدل 1.3 مرة من الشركات العاملة بالسوق المحلي دون مشاركة البنوك المحلية التي تعتبر المستثمر المعتاد لمثل هذه الصفقات، كما أن إقبال الشركات المحلية على الشريحة الثانية يفتح الباب للمزيد من الشركات المحلية للاستفادة من طرح للأدوات التمويلية المستجدة في السوق المصري كأدوات غير تقليدية في إدارة الخزانة. وأضاف جاد أن الشريحة التي تم إصدارها توفر فترة استحقاق جذابة للمستثمرين وتأتي كجزء من السندات قصيرة الأجل التي تم إصدارها لأول مرة بالسوق المصري أواخر العام الماضي. وأعرب جاد عن اعتزازه بقدرة القطاع المتنامية على الاستفادة من التحديث الذي يشهده السوق المصري في ضوء تطوير البيئة التشريعية للسوق من قبل هيئة الرقابة المالية.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق للصفقة، كما قامت بدور ضامن التغطية بالتعاون مع شركة مصر كابيتال، وقام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، بالإضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.