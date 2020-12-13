"التضامن" ودعم فتيات العنف الأسري: تأهيل وسكن وعمل

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم المرأة وتمكينها ماديا واقتصاديا، إلى جانب حمايتها من كافة أشكال العنف التي تتعرض له، حيث تعمل مراكز استضافة وتوجيه المرأة، إحدى الخدمات المتوفرة لدى الوزارة، على حماية المرأة والفتيات وضحايا العنف الأسرى منهن، وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة، وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الاندماج في المجتمع بشكل صحي، مفيد لهن وللمجتمع.

وأكدت التضامن أنها تستضيف المرأة المعنفة أو الفتاة المعرضة لأي نوع من أنواع العنف، سواء كان جسديا أو جنسيا أو نفسيا، وكذلك المرأة التي تعول أطفال، فتستضيف أبناء المعنفة من الإناث في أي عمر، والذكور حتى عمر الـ12 عاما.

وتستقبل مراكز استضافة المرأة التابعة للتضامن كلا من:

- المرأة ذات الإعاقة القادرة على خدمة نفسها والناجيات من الإتجار بالبشر، بشرط أن تكون المرأة مصرية أو أجنبية مقيمة في مصر، وبـعد اطلاعها على لائحة القواعد والميثاق الأخلاقي بالمركز، تتعهد بكتابة مدونة وقواعد السلوك والتزامها بها، كما لا بد أن تكون خالية من الأمراض.

وأشارت الوزارة إلى الترحيب بالمرأة في مراكز الاستضافة في البداية، خلال أول 3 أيام، بشرط أن تستوفي جميع الأوراق المطلوبة، للتأكد من هويتها، وبعد ذلك تعتبر مقيمة في المركز، ويتم وضع خطة تدخل مناسبة لها وبموافقتها.

وتقيم السيدة بالمركز لمدة ستة أشهر، ويجوز مدها إلى ستة أشهر أخرى بموافقة اللجنة المحلية وما زاد على ذلك يعرض على اللجنة المركزية.

التعامل مع كل مستفيدة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه توجد 8 مراكز على مستوى الجمهورية، تخدم محافظات "القاهرة- الجيزة - القليوبية- الدقهلية- الإسكندرية - الفيوم- بني سويف"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها، وحسب الموقف الذي تعرضت له المعنفة، وتقدم الأخصائية النفسية كل أشكال الدعم بعد شرحها الموقف الذي تعرضت له، أو تعليمها حرفة ومساعدتها من خلال الجمعيات الأهلية على توفير فرصة عمل، ومن خلال بروتوكولات مع المصانع.

توفير الإيواء والتمكين للمرأة

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المراكز طورت نشاطاتها لتصبح مركزا للإنتاج والعمل، حتى أصبحت منتجات هؤلاء السيدات تشارك في معارض للأسر المنتجة وتلقى رواجا كبيرا، مشيرة إلى أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة، إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.