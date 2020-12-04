جميلة عوض تتحدث عن دور المرأة الإبداعي في ندوة مهرجان القاهرة

قالت الفنانة جميلة عوض إنها قدمت في مشروع تخرجها فيلم يتحدث عن المرأة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال الحلقة النقاشية تحت عنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي.

يشارك في الحلقة كل من عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.

أشارت جميلة إلى أن رغم ميول عبدالناصر الصعيدية إلا أن أول سيدة تتولى منصب وزيرة كان في عهده.

وأوضحت جميلة أنه برغم بداية الانفتاح في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت البطولة النسائية في الأفلام تقتصر على الأدوار الرومانسية فقط، وظل الأمر حتى وقت قريب إلى أن بدأنا نشاهد أعمال تتحدث عن قضايا المرأة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

وشهد الحفل غضبا عدد من الفنانين لعدم وجود مقاعد للجلوس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وكان من ضمنهم محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، والفنان خالد سليم، والفنان رامي وحيد.