عمال النظافة وغطاسو الصرف.. أبطال حقيقيون في أزمة "كورونا"

فيروس غامض يجتاح العالم ويفرض التباعد الاجتماعى والعزلة المنزلية التى تصل إلى مرحلة الحبس الاختيارى، لكن هذه المعاناة يزيد عليها خطر الاقتراب من مصدر العدوى بالنسبة للجنود المنسيين فى أزمة «كورونا»، وهم «عمال جمع وفرز القمامة وعمال النظافة وغطاسو الصرف الصحى»، الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم وواصلوا العمل ليلاً ونهاراً، ليحموا مصر من كوارث بيئية وإنسانية.

هذه الفئة تخوض الحرب ضد الفيروس بكل شجاعة فى سبيل «لقمة العيش»، فمنهم من يتعامل مباشرة مع القمامة فى الشارع بكل ما تحمله من مسببات للأمراض، خصوصاً الفيروس المستجد، أما الفئة الأكثر عرضة للخطر فهم عمال المستشفيات الذين يتعاملون مباشرة مع مخلفات المرضى داخل المستشفيات أثناء تنظيف وتعقيم الغرف والمعامل ونقل المخلفات الطبية الخطرة، فضلاً عن الدور الكبير الذى يؤديه غطاسو الصرف الصحى الذين رفضوا الهروب من الأزمة أو الجلوس فى المنازل، خاصة فى أزمة السيول الأخيرة، وانطلقوا إلى المجارى المائية المسدودة لإعادتها إلى العمل، رغم ما ينتظرهم من احتمالات الإصابة بالفيروس بسبب بيئة العمل الخطرة التى يعملون بها.