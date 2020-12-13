تجديد حبس علا القرضاوي وزياد العليمي وآخرين 45 يوما
كتب:
هيثم البرعى
07:55 م | الأحد 13 ديسمبر 2020
المتهم زياد العليمي
جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم، حبس المتهم زياد العليمي، وآخرين في قضية "خلية الأمل"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، فضلا عن تجديد حبس الإرهابية علا القرضاوي، نجلة الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بتمويل أنشطة إرهابية والانضمام لجماعة إرهابية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما نسبت النيابة العامة للإرهابية علا القرضاوي، ارتكاب جرائم تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.