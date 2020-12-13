تجديد حبس علا القرضاوي وزياد العليمي وآخرين 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم، حبس المتهم زياد العليمي، وآخرين في قضية "خلية الأمل"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، فضلا عن تجديد حبس الإرهابية علا القرضاوي، نجلة الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بتمويل أنشطة إرهابية والانضمام لجماعة إرهابية.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

كما نسبت النيابة العامة للإرهابية علا القرضاوي، ارتكاب جرائم تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.