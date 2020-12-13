مخرج "فيروس": مباراة الأهلي والزمالك ظلمت الفيلم وسيعرض بالخليج قريبا

قال المخرج أسامة عمر، إن الفيلم السينمائي "فيروس"، طرح في 25 نوفمبر الماضي بدور العرض في مصر، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع، وجرى رفعه من السينما، بعد أسبوع فقط من عرضه.

وأوضح "عمر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا يعرف السبب الذي جعل الفيلم يرفع من دور العرض، مشيرا إلى أنه يعد تجربة سينمائية مختلفة، حيث أنه يدور في إطار التشويق والرعب، مستخدما تقنيات حديثة في السينما المصرية، خلال تنفيذ الفيلم.

وأكد أنه منذ طرح "التريلر" الخاص بفيلم فيروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى ردود فعل إيجابية، خاصة من الشباب، ولا يعرف ماذا حدث بعد ذلك؟

وأضاف أسامة، أن توقيت طرح الفيلم كان توقيتا غير مناسب، حيث طرح في يوم مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك ومع موسم "البلاك فرايداي"، ما أثر سلبا على إيرادات الفيلم، موضحا بأنه تلقى ردود فعل إيجابية ممن شاهدوا الفيلم خارج مصر، وأثنوا على التجربة.

وقال المخرج أسامة عمر، من المنتظر أن يعرض فيلم فيروس في دور العرض بدول الخليج يوم 17 من الشهر الجاري، وبذلك تعد فرصة جيدة للفيلم، كما أكد أن الفيلم سيتم عرضه خلال إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وإن الاتفاق تم بالفعل، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيلم فيروس تدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، حينما يجد الممثل الشاب حمزة، الذي يدرس في السنة الأخيرة في الجامعة، نفسه مطاردا من كل أصدقائه بسبب لعنة ما بعد دخول أحد الأشخاص في حياته، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنانة وفاء صادق، الفنانة مها أبوعوف والوجوه الشابة تامر القاضي وريم البارودي، مارتينا عادل، والفيلم من تأليف وإخراج أسامة عمر.