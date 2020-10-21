فيلم Tenet يقترب من 400 مليون دولار بدور العرض رغم فيروس كورونا

حقق فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان، إيرادات وصلت إلى 383 ملايين و400 دولار بعد عرضه في دول مختلفة بينها النمسا، بلجيكا، مصر، ألمانيا، الدنمارك إسبانيا وبريطانيا والإمارات وغيرها، رغم انتشار فيروس "كورونا" المستجد .

الفيلم تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، ومدته ساعتان ونصف الساعة.

جذب الفيلم الجماهير داخل أوروبا وآسيا، لكن يبدو أن الجماهير مترددة في العودة إلى دور السينما داخل أمريكا، حيث تظل معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة، كما أن الأسواق الرئيسية مثل لوس أنجلوس ونيويورك لم تسمح بإعادة فتح السينما بسبب الوباء،.

وبطل الفيلم جون ديفيد واشنطن، مواليد، 28 يوليو 1984، في أمريكا، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، من بين المنضمين حديثا، لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

ويشاركه البطولة روبرت باتينسون، مواليد 13 مايو 1986، في لندن، وشارك كممثل في أكثر من 30 فيلما، أولها Vanity Fair عام 2004، وآخرها Waiting for the Barbarians عام 2019.

أما المخرج كريستوفر نولان، ولد 13 يوليو 1970، في لندن، وترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات، بالإضافة إلى عدد آخر كبير من الجوائز.

يذكر أنه جرى تأجيل Tenet أكثر من مرة، قبل عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام بسبب "كورونا"، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات.