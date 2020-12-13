استشاري نفسي: نصف أقزام العالم بمصر والسبب زواج الأقارب والشيكولاته

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن عدد الأقزام على مستوى العالم نحو 200 ألف قزم، ومصر وحدها يوجد بها 100 ألف من قصار القامة، وفقا للأحصائيات الرسمية، موضحا أن هناك تقديرات أخرى، تشير إلى أن العدد يتخطى ذلك، ويصل إلى حوالي 130 ألف، ومن الجايز أن يكون ذلك من دعا مؤسسة الرئاسة، بإطلاق حملة للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للمرحلة الابتدائية على مستوى جميع مدارس مصر.

وأوضح "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضر المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن انتشار هذه الظاهرة بمصر، له بعد وعامل وراثي، فزواج الأقارب، أثبت أنه ينتج جيل من قصار القامة، وفي بعض الأحيان عدم نمو العمود الفقري، والأكثر انتشارا في العصر الحديث حول سبب تلك الظاهرة، هو سوء التغذيه، حيث ثبت أن الأطفال التي تعتمد في تغذيتها على الأكلات السريعة والجاهزة من حلويات وشوكلاتات، في الأغلب يكونوا قصار قامة ويصابوا بالتقزم، عكس الأطفال التي تأكل طعام صحي.

وتابع: "ليس هناك علاج واحد للتقزم، وإنما مجموعة علاجات، بعضها خاص باضطرابات نمو العظام، وأخرى خاصة بإضطرابات الهرمونات، وإن كان المشكلة في قصر القامة، أن العلاج يبدأ قبل نمو الطفل، لكن بعض نضوج الطفل، للأسف لا ينفع معه أي علاج، ومن هنا خطورة الموقف".