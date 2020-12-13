إجراء عملية نادرة لفصل توأم الدقهلية الملتصق "لين ولانا" بالدمرداش

بعد 4 شهور من الإعداد تمكن أطباء مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، من إجراء عملية نادرة لفصل التوأم الملتصق "لين ولانا" بعد جراحة لفصل منطقتي الظهر والفخذ، والتي جرى تصنيفها أنها من الحالات النادرة والصعبة، وهم الآن بوضع صحي جيد وتحت الملاحظة بالعناية المركزة.

بدأت معاناة عفاف محمد جوهر، والدة الطفلتين "لين ولانا" منذ أن علم زوجها بحملها فيهما وأنهما ملتصقتين، وطلب منها إنزالهما، رغم تحذير الطبيب علي خطورة العملية علي حياتها ويمكن أن تسبب عملية الإجهاض إلي وفاة الأم، إلا أن الزوج عقد النية علي أن يطلق الأم، وذهب بها إلي أهلها في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وانقطع عنها.

تحملت الأم علي نفسها آلام الحمل والوضع ومن بعدها توأم ملتصق أطلقت عليهما " لين ولانا" ووصل عمرهما حاليا 20 شهرا، ودخلت بهما إلي مستشفى الدمرداش منذ شهر أغسطس 2020 ، ليجري الأطباء الفحوصات الطبية اللازمة نظرا لخطورة العملية واشتراك الطفلتين من منطقة معقدة من الظهر والفخذ.

واستجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة جدة التوأم "لين ولانا" في شهر أغسطس الماضي بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتواصلت مع جدة التوأم والتي كانت تقطن معهما بمحافظة الدقهلية، وقد طالبت الجدة بإجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوأمتين الملتصقتين، تم حجز الطفلتين لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة.

" الحمد لله هم في تحسن، فبعد 4 شهور من الانتظار كانت العملية مفاجأة بالنسبة لي" هكذا تحكي عفاف محمد جوهر، والدة الطفلتين، حالتهما، وأكدت أنهما حاليا في العناية المركزة، بعد إجراء عملية وتحضير استمر علي مدار 13 ساعة.

وأضافت الأم لـ" الوطن" أنهم يتلقون الرعاية الطبية، وستحتاجان إلى العلاج الطبيعي ثم عملية أخري لكل واحدة منهن لعمل فتحة شرج لكل واحدة، وبالنسبة لـ" لانا" ستكون حركتها محدودة وستحتاج إلي العلاج الطبيعي.

وأشارت إلي أنها مع طفلتيها ولن تتركهما أبدا، موجهة الشكر لإدارة مستشفى الدمرداش والتي بذلت جهود كبيرة معها خلال الفترة الماضية، وكذلك الشكر لرئيس مجلس الوزراء والذي تابع إجراء العملية مع إدارة المستشفى.

وفي سياق متصل أشادت اللجنة الطبية العليا لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان لها، بكفاءة وتميز الأطقم الطبية بمستشفى الدمرادش، وتؤكد على تعزيز قيم التعاون والتكامل والتي تتميز بها إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة في تعاملها مع الحالات الإنسانية والحرجة وذلك تحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كما تتقدم اللجنة بالشكر والتقدير لكلًا من الدكتور أشرف عمرو عميد كلية طب عين شمس، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس.