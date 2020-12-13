منسق "2 كفاية": الحملة تستهدف محافظات الصعيد الأكثر إنجابا

قال أحمد يونس، منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن، إن الوزارة تركز العمل في محافظات وجه القبلي؛ الجيزة والفيوم وأسوان وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر، الأكثر فقرا والأعلى في الإنجاب والخصوبة، وكذلك محافظة البحيرة، للحد من الأسر المستفيدة من "برنامج تكافل".

وأضاف "يونس" خلال استضافته في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية “EXTRA NEWS” وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الوزارة تستهدف إذكاء العمل المدني واستخدام العمل التطوعي والتعاقد مع 108 جمعيات مجتمع مدني، من أجل تطبيق برنامج تكافل، عن طريق طرق الأبواب، وهناك حملات إعلامية دينية واجتماعية، تخاطب السيدات، وهناك نحو 4 زيارات سنوية من أجل الدعوة لاستخدام تنظيم أسرة، لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة لرفع جودة الحياة للأسر.

وأوضح "يونس" أن الدليل الخاص بالمثقافة الاجتماعية يراجعه المعهد الدولي للدراسات الإسلامية ودار الإفتاء، التي تؤكد أن تنظيم الأسرة غير محرم في ظل ترويج بعض الناس شائعات عن أن تنظيم الأسرة "حرام" وهناك برنامج إذاعي بعنوان "دقيقة أسرية" للشيخ مجدي عاشور، مستشار رئيس الجمهورية، ينفي ذلك.

ولفت منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن، إلى أن الحملة تعاونت مع مليون و150 ألف سيدة مستفيدة من برنامج تكافل، وهو برنامج نقدي مشروط، ويشترط إجبار الأولاد على التعليم وحضور 75% من الحضور في المدارس وكذلك تقديم خدمات مجانية طبية للأسرة مجانا.

وأشار إلى أن الحملة بدأت في عام 2019، وتم التجهيز لها في عام 2017 بتنظيم 4500 ندوة؛ تواجد بها أطباء ومثقفات سيدات وعلماء دين، وهناك أيضا عروضا مسرحية وحملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة عن طريق الكشف أو عرض وسائل لتقليل النسل للسيدات، وكانت النتيجة وجود 88 ألف و500 سيدة مترددة على العلاج خلال عام، وكذلك توجيه وسائل منع الحمل بنسب 75% من السيدات بإجمالي 66500 سيدة، وهناك ما لا يقل عن 620 ألف سيدة مستفيدة من الحملة.