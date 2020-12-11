بريد الوطن.. هذه الأسرة من مصر

عندما تشاهده وهو يصلى آخر الصفوف وهو وزير للدفاع خلف أحد الجنود، فأنت أمام رجل ورِع متواضع، وعندما تراه يقبِّل رأس بائعة خضار تشتكى له المسئول الذى تسبب فى ضياع فرش بضاعتها فيواسيها، ويأمر بإعادة فرش الخضار لها فأنت أمام رجل متواضع أمين على هذه الأمة، وعندما تشاهده وهو يقبّل رأس أمه ويدها فأنت أمام رجل بار بوالديه، وإذا سمعته وهو يتحدث عن هموم الوطن فأنت أمام رجل يعيش حال الوطن لحظة بلحظة عن فهم وعلم، وعندما تستمع لحوار الزوجة عن الزوج الذى أصبح مسئولاً عن هذا الوطن، فأنت أمام أسرة مصرية من طراز رفيع فهى الزوجة تتحدث عن الشاب، ابن أحد أحياء القاهرة الفاطمية لأسرة ميسورة الحال ولأب جاد ملتزم، فنشأ الابن يحمل من صفات الأمانة والصدق وتحمّل المسئولية ما شاهده وتربَّى عليه من الأب، وتراها تتحدث عن الشاب الذى تقدم إليها فيشرح لها طبيعة عمله كرجل مقاتل يحتاج لزوجة تتحمل معه تبعات هذا العمل، فكانت نعم الزوجة التى ربَّت، وتراها وهى تتكلم عن الرئيس الجاد الصارم فى عمله وهو مع أحفاده، وكيف تكون طبيعة الجد الحنون ربما إذا أردت الحديث عن هذا النموذج الرائع لتلك الأسرة المصرية، فلن أجد مساحة تكفى لسرد إعجابى وفخرى كمصرى أن يكون الرجل المسئول عن إدارة هذا الوطن بهذا القدر من التواضع والأمانة والحسم والقوة.

محمد الطرابيلى

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