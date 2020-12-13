خبيرة طاقة: مصر من الدول الرائدة في استخدام الخلايا الشمسية

قالت الدكتورة أنهار حجازي، خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة، إن الدولة المصرية تتجه باهتمامها صوب الطاقة الشمسية، عبر التفكير في مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل للألواح الخشبية في هذا التوقيت، وذلك لأن قضايا الطاقة من أهم الموضوعات التي تؤثر على اقتصاديات العالم، وتوفير مكونات ومقومات التنمية، وخصوصا في السعي نحو التنمية المستدامة.

وأضافت "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة "extra news": "العقد الماضي شهد تطورا عالميا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بكل أنواعها، وخصوصا نظم الخلايا الشمسية، والتي حققت أدنى أسعار وأقصى توسع على مستوى العالم".

وتابعت خبيرة الطاقة والتنمية المستدامة: "مصر كانت من الدول الرائدة، التي واكبت هذا، فقطاع الكهرباء بذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه، وليس فقط في إقامة محطات، فيجب لفت النظرهنا، إلى أن تنفيذ أي نوع من المشروعات، يتطلب إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية المشجعة على هذا، فالدولة المصرية اعتمدت العديد من السياسات والقرارت، التي تساعد على ذلك".

وأوضحت أن دعم مشروع مجمع صناعي متكامل للألواح الخشبية، وما يماثله من مشروعات، يجعلنا نتحول من الاعتماد الكامل على المصادر المنتهية في الإنتاج، إلى المصادر المتجددة والتي لا يتسبب عنها أي عواقب بيئية، ولا ينتج عنه أي انبعاثات، وهذا تعظيم من قدرتنا كدولة، على الاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة لدينا.

وأشارت "حجازي" إلى أن إقامة مجمع صناعي متكامل، يتطلب أن يتوفر له أسواق، "مش هعمل صناعة ومعرفش أسواقها"، لافتة إلى أن تطور استخدام والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، هو ما يخلق الزبون المحلي لمنتج هذا المصنع.

وأردفت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع يده على التحدي الأساسي أمام هذا المشروع، والذي يتمثل في إيجاد الأسواق التي تسمح بفاعلية هذه الصناعة وتحقيق لمكاسب.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.