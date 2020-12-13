عصام شيحة رئيسا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفا لـ حافظ أبوسعدة

عقد مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء اليوم، أول اجتماع له منذ وفاة رئيسه الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقرر مجلس الأمناء بالإجماع، انتخاب عصام شيحة، أمين عام المنظمة والمحامي بالنقض كرئيس للمنظمة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار استمرار تأدية المنظمة واجباها التاريخي في الدفاع عن حقوق وكرامة الإنسان المصري، وفي إطار استكمال المسيرة المشرفة التي بدأها فقيد الحركة الحقوقية ورئيس المنظمة الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، الذي قدم الكثير من أجل رفعة وحماية حقوق المصريين.

شيحة: المنظمة خرجت من رحم الحركة الحقوقية.. وسنواصل مسيرة أبوسعدة

من جانبه شدد عصام شيحة، الرئيس الجديد للمنظمة، على أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هي كيان وطني كبير، خرجت من رحمه الحركة الحقوقية المصرية، وأن الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، بذل أغلب سنين عمره مناضلا، من أجل ازدهار وبقاء هذه المنظمة العريقة، ونحن من بعده سنواصل المسيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان المصري، بمفهومها الشامل".

يذكر أن عصام شيحة انضم للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام ١٩٨٩، وانتخب عضوا بمجلس الأمناء ثم أمينا عاما.

وظل عصام شيحة، على مدار أكثر من 31 عاما، عنصرا فاعلا بالمنظمة، يشارك بفاعلية في أنشطتها، ويمثلها بمؤتمرات مختلفة بالداخل والخارج.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نعت الشهر الماضي رئيسها الراحل حافظ أبو سعدة، الذي توفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأبو سعدة اختير أمينا عاما للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي أعرق وأكبر منظمة حقوقية في مصر، وذلك منذ العام 1998 ورئيسا لها في العام 2009، وظل يتحمل مسئولية قيادتها حتى وفاته في نوفمبر الماضي، كما تقلد العديد من المناصب في مصر وخارجها.