عصام شيحة: المرأة المصرية تسجل عصرا ذهبيا بما قدمته للدولة

قال عصام شيحة، المحامي والمحلل السياسي، إن المرأة المصرية تسجل عصرًا ذهبيًا بسبب ما قدمته للدولة المصرية، كما أن الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية توافرت لدعم ومساندة المرأة، وذلك خلال حواره في التغطية المستمرة للانتخابات البرلمانية على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق.

وأضاف "شيحة"، أن المرأة المصرية اشتغلت على نفسها وقدمت نماذج وعناصر تستحق التقدير والاحترام، والطبيعي أن يتم مكافأتها، وهذا ما حدث حيث أصبحت المرأة على القمة منذ عام 2011 حتى الآن.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن المرأة المصرية مدركة للظرف السياسي الاسثتنائي الذي تمر به الدولة المصرية، وتكتوي بنار الغلاء، لذا هي حريصة على أن تجد نوعًا من الاستقرار يمكّن الأجيال الجديدة من فرصة العيش الكريم.

وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.