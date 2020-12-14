تفاصيل اعتذار عمرو دياب عن فيلم "شورت وفانلة وكاب": رفض يشتغل مع المخرج

كشف المخرج سعيد حامد، لأول مرة، عن تفاصيل ترشيح الفنان عمرو دياب، لبطولة فيلم "شورت وفانلة وكاب"، قبل أن يعتذر عنه، وإسناد الدور للفنان أحمد السقا، فيما بعد.

وقال سعيد حامد، لـ"الوطن"، إنه جرى الاتفاق مع الكاتب مدحت العدل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بشأن كتابة فيلم سينمائي عن شخص يهوى السفاري، وذلك بعدما عُرض فيلمه "الحب في التلاجة"، للفنان يحيى الفخراني ولوسي وعبلة كامل.

وتابع أن مدحت العدل رشح لبطولة الفيلم، الفنان عمرو دياب، كون الدور لا يتطلب مساحة تمثيلية كبيرة، فيما يعتمد على الغناء، لافتًا إلى أن "الهضبة" حرص على مشاهدة فيلمي "الحب في التلاجة"، قبل التعاون معي سينمائيًا.

وأضاف أن الفيلم لم يحظَ بإعجاب عمرو دياب، آنذاك، قائلًا: "مفهمش الفيلم، وقال إنه مش هيشتغل معايا عشان عليّا مخرج أفلام فانتازيا، ولا نصلح للتعاون سويًا"، مؤكدًا أنه تفهم وجهة نظره، ولم يغضب منه إطلاقًا، كون العمل كان ذات طابع خاص.

وأشار إلى أن مشروع فيلم "شورت وفانلة وكاب"، تم تجميده لمدة خمسة أعوام، إذ طالب مدحت العدل باستئناف العمل عليه مجددًا، مع استغلال شخصية "أدريانو"، التي قدّمها أحمد السقا، في فيلم "همام في امستردام".

وقال إنه جرى تطوير الفكرة حتى تتناسب مع طبيعة أداء أحمد السقا، مشيدًا بأداء الأخير في هذا الفيلم، والـ"كيميا" التي جمعته بالفنانة اللبنانية نور.

يذكر أن فيلم "شورت وفانلة وكاب"، تدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء يعملون في شرم الشيخ، مرشد سياحي ومدرب غطس ومدير كافيتريا، لكل منهم قصته، يساعد أحدهم ابنة وزير عربي في الهرب من والدها الذي يرفض زواجها ممن تحب. وتتشابك الاحداث بعد هروبها واكتشافها حقيقة من تحب.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، ونور اللبنانية، وشريف منير، وأحمد عيد، وداليا مصطفى وسامي العدل، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.