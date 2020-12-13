دينا الشربيني توسط عددا من أصدقائها للتصالح مع عمرو دياب

أكدت مصادر مطلعة، أن الفنانة دينا الشربيني، طلبت من أصدقاء عمرو دياب المقربين، التوسط لها من أجل التصالح مع الهضبة، بعد الخلاف الحاد الذي نشب بينهما خلال الفترة الماضية، أدى لابتعادها عنه.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن كل الأصدقاء الذين طلبت دينا منهم التوسط في التصالح من خارج الوسط الفني، من بينهم صديق عمرو دياب المقرب، الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات الخاصة.

يذكر أن آخر ظهور لدينا الشربيني مع عمرو دياب، كان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما سويًا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".

يذكر ان عمرو دياب مازال حتى الان متزوج من السيدة زينة عاشور وانجب منها ثلاثة وهم عبدالله وكنزي وزينة، ولديه ابنة نور من زوجته الاولى شيرين رضا.