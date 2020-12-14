تفاصيل ترشيح منى زكي لبطولة "شورت وفانلة وكاب": سعيد حامد رفض

كشف المخرج سعيد حامد، لأول مرة، كواليس التحضير لفيلم "شورت وفانلة وكاب" للفنان أحمد السقا، والذي عُرض مطلع عام 2000.

وقال حامد، لـ"الوطن" إن المنتج محمد العدل رشّح عددا من الفنانات لتجسيد دور البطولة أمام أحمد السقا، على رأسهن الفنانة منى زكي، موضحاً أنه رفض تلك الترشيحات لرؤيته في تقديم وجه سينمائي جديد.

وأضاف أنه شاهد إعلان تليفزيوني عن طريق الصدفة، خلال فترة التحضيرات للفيلم، كان تظهر فيه الفنانة اللبنانية نور والفنان عشان سليم، لافتاً إلى تواصله مع المخرج شريف عرفة آنذاك بشأن إبداء رغبته في التعاون مع بطلة الإعلان.

وتابع أنه التقى نور اللبنانية بصحبة شريف منير، إذ خضعت لاختبارات تمثيل بشأن دورها في فيلم "شورت وفانلة وكاب"، مؤكدًا أن الاختيار وقع عليه منذ الوهلة الأولى، إذ أتقنت في أداء الشخصية بشكلٍ احترافي.

فيلم "شورت وفانلة وكاب" تدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء يعملون في شرم الشيخ، مرشد سياحي ومدرب غطس ومدير كافيتريا، لكل منهم قصته، يساعد أحدهم ابنة وزير عربي في الهرب من والدها الذي يرفض زواجها ممن تحب. وتتشابك الاحداث بعد هروبها واكتشافها حقيقة من تحب.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، ونور اللبنانية، وشريف منير، وأحمد عيد، وداليا مصطفى وسامي العدل، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.