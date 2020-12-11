منى زكي تتصدر إيرادات شباك التذاكر بفيلمها "الصندوق الأسود"

تصدرت الفنانة منى زكي، إيرادات شباك التذاكر، أمس الخميس، بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، والذي يُشاركها فيه الفنان محمد فراج، متفوقة على الأفلام المُنافسة الأخرى بفارق كبير؛ إذ حقق 100.854 جنيه، بحسب ما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي.

وتدور أحداث فيلم "الصندوق الأسود" في إطار من الدراما الممزوجة بالكثير من التشويق والإثارة؛ إذ يقتحم غريبين منزل "ياسمين" في مهمة مصيرية لسرقة شيء هام، وتحاول الهروب منهما بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود أمامهما؟.

ويُشارك منى زكي البطولة الفنان محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وعبدالرحمن حسن، وهو من تأليف مصطفى وأحمد الدهان، وإخراج محمود كامل.

إيرادات فيلم خان تيولا

فيما جاء فيلم "خان تيولا" للفنانين نضال الشافعي ووفاء عامر، في المركز الثاني؛ إذ تجاوزت إيراداته 65 ألف جنيها، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وداخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي، ويعيش مع أسرته المكونة من زوجته، التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري، ونجلته "الفنانة الشابة زهرة الحاروفي"، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد "نضال الشافعي"، ليُفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق، وتقلب أحداث العمل.

المركز الثالث

وكان المركز الثالث، من نصيب الفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت"، للفنان بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد؛ إذ حقق أكثر من 50 ألفا و250 جنيها.

وتدور أحداث العمل حول بائع مخدرات يتعرض للعديد من المشكلانت، واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة، وهو من تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، وإخراج ياسر هويدي.

أحمد حاتم وهنا الزاهد

وتزيل فيلم "الغسالة" للفنان أحمد حاتم، قائمة شباك التذاكر؛ إذ نال نحو 700 جنيه من إجمالي إيرادات أمس، ويُشاركه بطولة الفيلم هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، ما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.