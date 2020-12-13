3 سنوات عقوبة محتملة لمروج شائعة وفاة ابنة أيمن حفني المصابة بالسرطان

حالة من الفزع انتابت الوسط الرياضي ومحبي كرة القدم في مصر، بعد أن نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحمل اسم وصورة نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أيمن حفني، صورة تجمعه بابنته عائشة المصابة بالسرطان، معلنًا وفاتها.

وتداول رواد الـ"سوشيال ميديا" الصورة، وسط تعليقات من الحزن والأسى مواساة للاعب صاحب المسيرة الناجحة، لكن خلال دقائق من نشر الصورة، نفى أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الخبر، مؤكدًا عبر حسابه على تويتر، أن شقيق أيمن حفني طمأنهم على حالة عائشة، وأن حالتها الصحية تتحسن، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

قانوني: الجريمة تحمل تهمة انتحال شخصية وبث الشائعات

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق المنيا، إن القانون رقم 175 لعام 2018 الخاص بتقنية المعلومات الرقمية، جرم مثل هذه الأفعال، باعتبارها جريمة انتحال شخصية المشاهير، وبث وترويج الشائعات، ونشر معلومات خاطئة تبث الفزع والخوف من قبل المتابعيين.

وأضاف "سعداوي" لـ"الوطن"، أن عقوبة هذه الجرائم، تصل إلى الحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أصبح لديها أجهزة للملاحقة والتوصل لمرتكبي هذه الجرائم، عن طريق مباحث الإنترنت.

سعداوي: مصر لديها تقنية معلومات تمكنها من التصدي لمرتكبي جرائم الإنترنت

وأشار أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق المنيا، إلى أن مرتكبي هذه الأفعال، كانوا يعتقدون أنها أفعال خارج دائرة التجريم، إلا ان الردع العامل لتشريع العقوبات على هذه الأفعال ترتب عليه منع الآخرين من فعلها، وهو ما جعلها تقل عما سبق، نتيجة حالة التصدي السريع والصارم لهذه النوعية من الجرائم خلال الآونة الأخيرة.

وذكر، أن الأيام الأخيرة شهدت تقديم أمثلة من مرتكبي حالات مشابهة لهذه الواقعة إلى المحاكمات، مناشدًا مرتكبيها بالانتهاء على الفور، لأن مصر أصبح لديها تقنية معلومات تمكنها من الوصول إلى مصطنعي مثل هذه الأخبار الوهمية.