متحدث الزمالك: تغيير جذري في قناة النادي الفترة المقبلة

قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن الفترة المقبلة ستشهد تغيير جذري في قناة النادي، فلا يليق بالقناة أن تقوم على برنامج واحد فقط طوال 24 ساعة، كما ستتغير الأجواء لتكون إيجابية، دون أي صخب كما كان يحدث.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن نادي الزمالك غني بأفكاره جدا، ومطربيه ولاعبيه السابقين ومدربيه، وهذا الزخم قادر على ظهور قناة كبيرة ذات أداء ممتاز.

وتابع: "هناك رغبة وروح جديدة لتعامل نادي الزمالك مع كل الأطراف، دون خوض أي معارك ضد أي طرف، فقضية نادي القرن سيتم حسمها دون خلافات".

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك، إلى أن هناك لجنة الحكماء الحالية الموجودة بالنادي، وهي استشارية وليست إلزامية، لكنها تضم قامات كبيرة، ومنها مستشار النادي الحالي الإعلامي القدير عمر بطيشة صاحب التاريخ الطويل في العمل الإعلامي وكتابة الشعر والأغاني.

وتستهدف اللجنة، تسويق موارد النادي، وتنميتها بشكل كبير في الوقت الحالي، ويديرها إبراهيم عبدالله لاعب كرة اليد السابق بنادي الزمالك، وكذلك لجنة التسويق الكابتن خالد رفعت نجل أحمد رفعت نجم الزمالك الراحل، أما لجنة التعاقدات، فيديرها نصر عزام.

ويشرف على الكرة، الكابتن أشرف قاسم، ومدير الفريق الكابتن عبدالحليم علي، وتعمل هذه اللجنة على توفير الاستقرار في النادي، من أجل حصد بطولات مقبلة الفترة المقبلة، خاصة بعد بداية موسم الدوري العام 2020/2021.

وذكر سالم، أنه لا يستبعد قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة نادي الزمالك لحضور الاحتفالية قبل لقاء القمة المقررة بين الفريقين يوم 28 ديسمبر، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.