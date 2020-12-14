الطفلة المعاقة ضحية اغتصاب زوج جدتها: عمو طلعني معاه السطح.. و"تيتا" كانت عارفة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اغتصاب طفلة معاقة ذهنيًا على يد زوج جدتها العرفي من ناحية الأم في منطقة حلوان، حيث قررت عرض الضحية على الطب الشرعي للكشف عليها وتحديد مدة الحمل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت الضابط محرر التحريات للاستماع لأقواله.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة الضحية "هـ،ع"، 13 سنة، فى حضور جدتها، وأكدت الضحية في أقوالها أنها تعيش بصحبة جدتها "ف.ن"، 54 سنة، وعمها "أحمد" تقصد زوج جدتها العرفي.

وتابعت الضحية فى أقوالها: "عمو أحمد كنت بطلع معاه السطح، وكان بيقرب مني.. وجدتي كانت بتديني سندوتش وحلاوة.. وتطلب مني أطلع معاه على السطح أأكل الحمام".

كما أستمعت النيابة لأقوال جدة الطفلة من ناحية الأب صاحبة البلاغ، وقالت إن ابنها معاق ذهنيًا وتزوج منذ 15 عامًا من والدة الطفلة وهي معاقه ذهنيًا أيضًا، وأنجبا الطفلة التى توارثت المرض، وخلال تلك السنوات كانت تعيش الطفلة مع جدتها ناحية أمها.

وتابعت: قبل حضوري للتحقيق منذ 4 أيام فوجئت بحفيدتي تحضر إلى منزلي في زيارة، وقالت لي "تيتا بطني وجعاني"، فشاهدتها منتفخة، واصطحبتها إلى مستشفى خاصة، وفوجئت بالطبيب يخبرني أن حفيدتي حامل، وبمناقشتها عرفت أن زوج جدتها العرفي هو وراء الواقعة.

وقررت النيابة تسليم الطفلة إلى جدتها من ناحية الأب لرعايتها، وطلبت استدعاء الضابط محرر تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان بلاغًا من عجوز وحفيدتها، تتهمان فيه زوج جدتها من ناحية الأم باغتصابها، ما أسفر عن حملها، وأوضحت الجدة أن الطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، ومعاقة ذهنيًا، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم.

وتم تشكيل فريق من المباحث، ضم النقيب محمود سعداوي معاون مباحث أول حلوان وأكدت تحرياته صحة البلاغ، وأُلقي القبض على الجدة من ناحية الأم، وبمناقشتها أنكرت، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الرئيسي.